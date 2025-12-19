«Динамо» Киев не выходит в плей-офф еврокубков 5 сезонов подряд. Клуб занял 27-е место в Лиге конференций
По итогам общего этапа Лиги конференций украинский клуб занял 27-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. В последнем туре команда под руководством Игоря Костюка обыграла «Ноа» (2:0). Шансы на попадание в стыковые матчи за выход в 1/8 финала киевляне потеряли еще в прошлом туре.
«Динамо» не выходит в плей-офф еврокубковых турниров с сезона-2020/21 – тогда оно пробилось в 1/8 финала Лиги Европы, где уступило «Вильярреалу» (0:2, 0:2).
Алексей Белоус
Спортс
