  • «Динамо» Киев не выходит в плей-офф еврокубков 5 сезонов подряд. Клуб занял 27-е место в Лиге конференций
4

Киевское «Динамо» не выходит в плей-офф еврокубков 5 сезонов подряд.

Киевское «Динамо» в пятый раз подряд не смогло выйти в плей-офф еврокубков. 

По итогам общего этапа Лиги конференций украинский клуб занял 27-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. В последнем туре команда под руководством Игоря Костюка обыграла «Ноа» (2:0). Шансы на попадание в стыковые матчи за выход в 1/8 финала киевляне потеряли еще в прошлом туре. 

«Динамо» не выходит в плей-офф еврокубковых турниров с сезона-2020/21 – тогда оно пробилось в 1/8 финала Лиги Европы, где уступило «Вильярреалу» (0:2, 0:2).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
