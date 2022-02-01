Гринвуд останется под арестом до среды. Допрос продолжается

Полузащитник остается под арестом.

Как пишет журналист The Associated Press Роб Харрис, ссылаясь на заявление полиции, футболист, задержанный по подозрению в изнасиловании и угрозе убийством, останется под арестом до среды. Его продолжают допрашивать.

«Расследование продолжается. Мы предлагаем пострадавшей помощь специалистов», – сказано в заявлении полиции.

Напомним, 20-летнего англичанина арестовали после обвинений со стороны его девушки Харриет Робсон, которая опубликовала сторис с фото побоев и выложила аудио, где ее принуждают к сексу.

Гринвуда уже арестовали. Его девушка выложила фото побоев и аудио с грубыми сексуальными домогательствами