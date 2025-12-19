  • Спортс
«Бавария» и Гнабри близки к продлению контракта до 2028 года. Вингер будет получать не более 16 млн евро в год с учетом премий

«Бавария» и Серж Гнабри продлят контракт.

«Бавария» и Серж Гнабри близки к подписанию нового контракта.

По данным Bild, стороны договорились о финансовых аспектах новой сделки. Договор будет рассчитан до 2028 года, а зарплата не превысит 15-16 млн евро в год (до вычета налогов) с учетом премий.

Гнабри играет за мюнхенский клуб с сезона-2017/18. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
logoСерж Гнабри
logoБавария
деньги
logoбундеслига Германия
