«Бавария» и Гнабри близки к продлению контракта до 2028 года. Вингер будет получать не более 16 млн евро в год с учетом премий

«Бавария» и Серж Гнабри продлят контракт.

«Бавария » и Серж Гнабри близки к подписанию нового контракта.

По данным Bild, стороны договорились о финансовых аспектах новой сделки. Договор будет рассчитан до 2028 года, а зарплата не превысит 15-16 млн евро в год (до вычета налогов) с учетом премий.

Гнабри играет за мюнхенский клуб с сезона-2017/18. Его статистику можно изучить здесь .