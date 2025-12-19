«Бавария» и Гнабри близки к продлению контракта до 2028 года. Вингер будет получать не более 16 млн евро в год с учетом премий
«Бавария» и Серж Гнабри продлят контракт.
«Бавария» и Серж Гнабри близки к подписанию нового контракта.
По данным Bild, стороны договорились о финансовых аспектах новой сделки. Договор будет рассчитан до 2028 года, а зарплата не превысит 15-16 млн евро в год (до вычета налогов) с учетом премий.
Гнабри играет за мюнхенский клуб с сезона-2017/18. Его статистику можно изучить здесь.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...29313 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости