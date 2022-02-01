Шакил О’Нил: «В НБА некоторые получают 40 млн по непонятным причинам, в женской лиге зарплата – 700 тысяч. Это неправильно»

Легендарный центровой считает, что между зарплатами игроков мужской и женской НБА существует слишком большая разница.

О’Нил заявил об этом в интервью для документального фильма «Королева баскетбола».

«В НБА некоторые парни, которые того не стоят, по непонятным причинам получают 40 миллионов.

В женской НБА зарплата девчонок составляет 700 тысяч. Это неправильно. Необходимо что-то сделать с этим», – заявил О’Нил.

Средняя зарплата игроков в НБА составляет 8,3 миллиона долларов, в женской НБА – 75 тысяч долларов.

Правила Уилта и Джордана, исключение Берда, поправка Старкса, целых два правила Зазы – иногда баскетбольные законы становятся именными