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    Шакил О’Нил: «В НБА некоторые получают 40 млн по непонятным причинам, в женской лиге зарплата – 700 тысяч. Это неправильно»

    Теги Шакил О′Нил женская НБА НБА Руди Гобер девушки и спорт деньги дискриминация Баскетбол

    Легендарный центровой Шакил О’Нил считает, что между зарплатами игроков мужской и женской НБА существует слишком большая разница.

    О’Нил заявил об этом в интервью для документального фильма «Королева баскетбола».

    «В НБА некоторые парни, которые того не стоят, по непонятным причинам получают 40 миллионов.

    В женской НБА зарплата девчонок составляет 700 тысяч. Это неправильно. Необходимо что-то сделать с этим», – заявил О’Нил.

    Средняя зарплата игроков в НБА составляет 8,3 миллиона долларов, в женской НБА – 75 тысяч долларов.

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