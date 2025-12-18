Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Ноа», «Шахтер» – «Риеку», «Пэлас» сыграет против КуПС, «Фиорентина» встретится с «Лозанной»
Стартует очередной этап Лиги конференций.
В Лиге конференций пройдут матчи 6-го тура.
«Кристал Пэлас» примет КуПС, «Шахтер» – «Риеку», а «Динамо» Киев – «Ноа».
«Фиорентина» сыграет в гостях с «Лозанной», «Спарта» Прага встретится с «Абердином».
Лига конференций
6-й тур
18 декабря 20:00, Мева Арена
Не начался
18 декабря 20:00, epet ARENA
Не начался
18 декабря 20:00, OPAP Arena
Не начался
18 декабря 20:00, АЕК-Арена
Не начался
18 декабря 20:00, АФАС-стадион
18 декабря 20:00, Селхерст Парк
Не начался
18 декабря 20:00, Мейски
18 декабря 20:00, Арена Люблин
Не начался
18 декабря 20:00, Stade de la Tuilière
Не начался
18 декабря 20:00, Биели Бриег
Не начался
18 декабря 20:00, Стадион Войска Польского
18 декабря 20:00, Арена Петрол
18 декабря 20:00, ГСП Стэдиум
18 декабря 20:00, Ля Мено
Не начался
18 декабря 20:00, Кампо де Вальекас
Не начался
18 декабря 20:00, Талла
Не начался
18 декабря 20:00, Андрувстадион
Не начался
18 декабря 20:00, Национальный стадион
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...19447 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости