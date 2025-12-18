Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Ноа», «Шахтер» – «Риеку», «Пэлас» сыграет против КуПС, «Фиорентина» встретится с «Лозанной»

Стартует очередной этап Лиги конференций.

В Лиге конференций пройдут матчи 6-го тура.

«Кристал Пэлас» примет КуПС, «Шахтер» – «Риеку», а «Динамо» Киев – «Ноа».

«Фиорентина» сыграет в гостях с «Лозанной», «Спарта» Прага встретится с «Абердином».

Лига конференций

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

