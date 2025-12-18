  • Спортс
  • Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Ноа», «Шахтер» – «Риеку», «Пэлас» сыграет против КуПС, «Фиорентина» встретится с «Лозанной»
0

Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Ноа», «Шахтер» – «Риеку», «Пэлас» сыграет против КуПС, «Фиорентина» встретится с «Лозанной»

Стартует очередной этап Лиги конференций.

В Лиге конференций пройдут матчи 6-го тура.

«Кристал Пэлас» примет КуПС, «Шахтер» – «Риеку», а «Динамо» Киев – «Ноа».

«Фиорентина» сыграет в гостях с «Лозанной», «Спарта» Прага встретится с «Абердином».

Лига конференций

6-й тур

Лига Конференций. 6 тур
18 декабря 20:00, Мейски
Шахтер
Не начался
Риека
Лига Конференций. 6 тур
18 декабря 20:00, Арена Петрол
Целе
Не начался
Шелбурн
Лига Конференций. 6 тур
18 декабря 20:00, ГСП Стэдиум
Омония
Не начался
Ракув

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Конференций

Статистика Лиги Конференций

Таблица Лиги Конференций

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
