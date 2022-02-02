НБА. «Финикс» примет «Бруклин», «Милуоки» сыграет дома с «Вашингтоном» и другие матчи

Во вторник, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся семь матчей.
Финалист прошлого сезона «Финикс» примет одного из лидеров Востока «Бруклин». «Милуоки» сыграет дома с «Вашингтоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 2 февраля, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 2 февраля, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 2 февраля, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 2 февраля, 06.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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