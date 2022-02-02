Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Финикс» примет «Бруклин», «Милуоки» сыграет дома с «Вашингтоном» и другие матчи

    Теги результаты Чикаго Денвер Детройт Голден Стэйт Майами Милуоки Миннесота Бруклин Новый Орлеан Орландо Финикс Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Баскетбол

    Во вторник, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся семь матчей.

    Финалист прошлого сезона «Финикс» примет одного из лидеров Востока «Бруклин». «Милуоки» сыграет дома с «Вашингтоном».

    НБА

    Регулярный чемпионат     

    Детройт – Новый Орлеан
    Дата проведения
    2 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Торонто – Майами
    Дата проведения
    2 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Милуоки – Вашингтон
    Дата проведения
    2 февраля, 03.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Миннесота – Денвер
    Дата проведения
    2 февраля, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Орландо
    Дата проведения
    2 февраля, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Голден Стэйт
    Дата проведения
    2 февраля, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Бруклин
    Дата проведения
    2 февраля, 06.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Канье Уэст открыл свою школу и собрал туда лучших со всей страны. Парни играют в Balenciaga и YEEZY, а готовит для них личный повар рэпера

    Айверсон узнал о кроссовере только в колледже, но натренировал его так, что уже в первом сезоне в НБА раскрутил Джордана

    У Стефа Карри теперь больше всего матчей в форме «Уорриорз» (808), его отец – лидер в истории «Шарлотт». А кто лидирует в других клубах?

    Эван Мобли может вырасти в великого «большого». Почему Кливленд кайфует от него уже сейчас

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные