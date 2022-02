Чалов перешел в «Базель» из ЦСКА в аренду до конца сезона без права выкупа

Нападающий Федор Чалов перешел из в на правах аренды.

Футболист проведет в Швейцарии оставшуюся часть сезона. Пресс-служба ЦСКА уточнила, что у «Базеля» нет права выкупа форварда.

«Я очень счастлив, что смог перейти в «Базель». Надеюсь, смогу помочь команде, забив как можно больше голов и отдав максимальное количество результативных передач», – сказал 23-летний россиянин.

𝙁𝙀𝘿𝙊𝙍 𝘾𝙃𝘼𝙇𝙊𝙑 is RotBlau! 😊



FC Basel is pleased to announce the signing of 23-year-old Russian striker Fedor Chalov on loan from @PFCCSKA_en with immediate effect.#SaliChalov #FCBasel1893 #MirSinBasel pic.twitter.com/U6uW0sFFpH