Боссы «ПСЖ» сообщили Почеттино, что его уволят в конце сезона (Абделла Булма)

, вероятно, покинет пост главного тренера «ПСЖ» летом, утверждает журналист Абделла Булма.

По данным источника, руководство парижан уже уведомило 49-летнего специалиста о том, что по окончании сезона сотрудничество с ним будет прекращено.

Сообщалось, что аргентинца хотели уволить зимой, но из-за отказа экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана кандидата на замену не было.

Почеттино возглавил в январе 2021 года.

Под его руководством команда уступила «Лиллю» в борьбе за чемпионство в прошлом сезоне, вылетела из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» на стадии полуфинала, но выиграла Кубок и Суперкубок Франции.