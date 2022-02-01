«Челси» хочет подписать Дембеле бесплатно летом

Вингер «Барселоны» может стать игроком летом.

24-летний футболист останется в каталонском клубе до конца сезона, хотя «Челси» делал запрос о его трансфере в заключительный день трансферного окна. Лондонцы проявили интерес к игроку, когда получили информацию о том, что его переход в «ПСЖ» не состоится. Однако нехватка времени, а также финансовые препятствия не позволили завершить сделку в понедельник.

По данным Sky Sports, «Челси» сохраняет интерес к французу и хочет подписать его летом, когда игрок станет свободным агентом.

Срок нынешнего контракта хавбека с «Барселоной» истекает в конце сезона, поэтому он имеет право уже сейчас вести переговоры о предварительном соглашении.

В январе руководство «Барсы» сказало Дембеле покинуть клуб, так как он отказался подписывать новый контракт, по которому предусматривалось снижение зарплаты. Однако 24-летний игрок дал понять, что намерен остаться в «Барсе» до истечения срока нынешнего соглашения.

В этом сезоне правый вингер провел 11 матчей за «Барсу», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.