У «Милана» 1 победа в 4 последних матчах. Команда Аллегри вылетела из Кубка и Суперкубка за это время

«Милан» выиграл лишь один из четырех последних матчей.

«Милан» вылетел из двух турниров за две недели.

Команда Массимилиано Аллегри сегодня уступила «Наполи» в полуфинале Суперкубка Италии – 0:2.

В декабре «россонери» также уступили «Лацио» (0:1) в Кубке Италии, а также победили «Торино» (3:2) и сыграли вничью с «Сассуоло» (2:2) в Серии А.

В последнем матче в этом году «Милан» встретится с «Вероной». Игра пройдет 28 декабря.