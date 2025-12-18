У «Милана» 1 победа в 4 последних матчах. Команда Аллегри вылетела из Кубка и Суперкубка за это время
«Милан» выиграл лишь один из четырех последних матчей.
«Милан» вылетел из двух турниров за две недели.
Команда Массимилиано Аллегри сегодня уступила «Наполи» в полуфинале Суперкубка Италии – 0:2.
В декабре «россонери» также уступили «Лацио» (0:1) в Кубке Италии, а также победили «Торино» (3:2) и сыграли вничью с «Сассуоло» (2:2) в Серии А.
В последнем матче в этом году «Милан» встретится с «Вероной». Игра пройдет 28 декабря.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
