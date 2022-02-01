«Локомотив»: «Дело Буше требует детального анализа. Он находится в отпуске за свой счет на время разбирательств»

«Локомотив» опубликовал официальное заявление касательно приговора, вынесенного нападающему клуба по делу о сексуальном насилии в отношении 12-летней девочки в 2011 году.

Американца, которому на момент совершения преступления было 17 лет, приговорили к 1 году тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока.

«Масштабная стратегия, которая многие годы лежит в основе деятельности хоккейного клуба «Локомотив», диктует обязательное соблюдение и развитие в игроках любого возраста и статуса – от детско-юношеских школ до основной команды – правильных нравственных и общегражданских ценностей. Именно поэтому дело Рида Буше требует от нас всестороннего детального рассмотрения и анализа произошедшего.

На время разбирательств хоккеист находится в отпуске за свой счет, в настоящее время он пребывает в США.

В то же время ХК «Локомотив» и КХЛ совместно внимательно изучают все нюансы дела Рида Буше. Время необходимо и для поступления в адрес клуба и лиги официальных документов со стороны американского суда.

Уверены, что только после этого клуб будет готов дать дополнительные комментарии по дальнейшему развитию ситуации и сотрудничеству команды «Локомотив» и Рида Буше», – говорится в заявлении клуба.

Легионер «Локомотива» признался, что в 2011-м изнасиловал 12-летнюю девочку. Ему грозило от 25 лет до пожизненного