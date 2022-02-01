«Реал» хочет взять Толиссо бесплатно летом. Клуб планирует использовать ту же тактику, что и с Алабой

Центральный полузащитник может покинуть «Баварию» в качестве свободного агента летом.

По данным As, интерес к 27-летнему хавбеку проявляет . Мадридский клуб хочет действовать в схожем стиле, что и при подписании контракта с защитником , который также покинул «Баварию» бесплатно.

Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн хочет, чтобы француз остался в команде. Руководство «Баварии» поменяло мнение об игроке, которого раньше оценивали не так высоко из-за его травматичности, однако переговоры по новому контракту пока не приносят результатов.

В «Реале» же считают, что француз станет хорошим усилением для полузащиты, ведь Лука Модрич и Тони Кроос – возрастные футболисты.

В этом сезоне Толиссо провел 15 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.