УЕФА не подаст в суд на пиццерию из-за пиццы «Лига шампиньонов»

УЕФА не станет подавать в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke из-за названия пиццы Champignons League («Лига шампиньонов»).

«Очевидно, некоторые люди раздули из этого трагедию. Похоже, в этом случае местный агент по защите товарных знаков переусердствовал и действовал слишком поспешно.

Лига чемпионов может прекрасно существовать рядом с этой пиццей, название которой звучит очень аппетитно», – сказано в заявлении УЕФА.

Вчера пиццерия в своем инстаграме сообщила, что союз подал в суд из-за названия пиццы Champignons League («Лига шампиньонов»), которое созвучно с названием Лиги чемпионов (Champions League), проводимой под эгидой УЕФА.

Лига чемпионов зарубилась с лигой шампиньонов. УЕФА будет судиться с пиццерией из-за креатива