Овечкин впервые в сезоне не набрал очков в 4 матчах подряд. У него 5 бросков и 2 хита за 21:31 в игре с «Питтсбургом»

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3 ОТ). 

Россиянин впервые в сезоне не отметился результативными действиями в 4 матчах подряд. 

На счету нападающего 58 (29+29) очков в 46 матчах, он идет на 5-м месте в гонке бомбардиров.  

В гонке снайперов делит 3-е место с Остоном Мэттьюсом из «Торонто». Лидирует Крис Крайдер («Рейнджерс», 33 гола), за ним идет Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 31). 

Сегодня Овечкин (21:31, 3:22 – в большинстве, полезность «0») нанес 5 бросков в створ и применил 2 силовых приема. 

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