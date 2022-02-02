Овечкин впервые в сезоне не набрал очков в 4 матчах подряд. У него 5 бросков и 2 хита за 21:31 в игре с «Питтсбургом»

Капитан остался без очков в матче регулярного чемпионата с (4:3 ОТ).

Россиянин впервые в сезоне не отметился результативными действиями в 4 матчах подряд.

На счету нападающего 58 (29+29) очков в 46 матчах, он идет на 5-м месте в гонке бомбардиров.

В гонке снайперов делит 3-е место с Остоном Мэттьюсом из «Торонто». Лидирует Крис Крайдер («Рейнджерс», 33 гола), за ним идет Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 31).

Сегодня Овечкин (21:31, 3:22 – в большинстве, полезность «0») нанес 5 бросков в створ и применил 2 силовых приема.