Евролига. «Зенит» в гостях у «Басконии», «Милан» на выезде обыграл «Црвену Звезду» и другие матчи

Во вторник, 1 февраля, состоятся шесть матчей 24-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22.
Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграет с испанской «Басконией».
Испанская «Барселона» примет немецкую «Баварию».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 февраля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче Беко
- Пьер (16 + 8 подборов), Букер (16), Хенри (9 + 7 передач), Хазер (6), Дювериоглу (6) – старт; Гудурич (15), Флойд (10), Акпынар (6), Полонара (1), Махмутоглу (0), Бирсен (0).
- LDLC АСВЕЛ
- Окобо (23 + 6 потерь), Каюди (14), Джонс (12 + 8 передач), Озетковски (3), Фалль (2) – старт; К. Адетокумбо (10), Гист (6), Найт (3), Лакомб (2), Стразель (1).
- Дата проведения
- 1 февраля, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Жальгирис
- Блажевич (20), Лекавичюс (16 + 9 передач), Кавано (16), Улановас (10), Лукошюнас (9) – старт; Милакнис (5), Миниотас (2), Т. Уэбстер (0), Стрелниекс (0), Гиффи (0), Ловернь (0).
- Дата проведения
- 1 февраля, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Црвена Звезда MTS
- Калинич (13), Добрич (9), Уолтерс (5), Кузмич (4), Уайт (0) – старт; Холлинз (13), Митрович (5), Иванович (4), Давидовац (2), Лазич (1), Маркович (1).
- Дата проведения
- 1 февраля, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос OPAP
- Недович (16), Эванс (16), Сент-Рос (15), Уайт (12), Бохоридис (2) – старт; Мэйкон (10), Каселакис (8 + 7 подборов), Папаяннис (4), Йович (0).
- Дата проведения
- 1 февраля, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Битси Баскония
- Инок (15), Гедрайтис (14), Болдуин (12), Грэйнджер (10), Фонтеккьо (8) – старт; Питерс (7), Питерс (7), Костелло (2), Райесте (0).
- Дата проведения
- 1 февраля, 23.00, «Палау Блауграна»
- Барселона
- Миротич (7), Калатес (3), Шанлы (2), Лапровиттола (0), Хэйс (0) – старт; Курич (8), Шмитс (6), Дэвис (2), Йокубайтис (0), Экзам (0), Мартинес (0), Ннаджи (0).
Положение команд: Реал Испания – 18-3, Барселона Испания – 17-5, Милан Италия – 15-6, Зенит Россия – 13-7, ЦСКА Россия – 13-8, Олимпиакос Греция – 12-8, УНИКС Россия – 12-9, Бавария Германия – 11-11, Анадолу Эфес Турция – 10-11, Монако Монако – 11-12, Фенербахче Турция – 10-10, Маккаби Плейтика Израиль – 10-11, Виллербан Франция – 9-14, Црвена Звезда Сербия – 8-13, Баскония Испания – 7-14, Альба Германия – 6-15, Панатинаикос Греция – 5-16, Жальгирис Литва – 3-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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