Евролига. «Зенит» в гостях у «Басконии», «Милан» на выезде обыграл «Црвену Звезду» и другие матчи

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Во вторник, 1 февраля, состоятся шесть матчей 24-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22.

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграет с испанской «Басконией».

Испанская «Барселона» примет немецкую «Баварию».

Евролига

Регулярный чемпионат  

Фенербахче Беко Турция  –  LDLC АСВЕЛ Франция 85:76 (29:23, 18:18, 17:22, 21:13)
Дата проведения
1 февраля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Пьер (16 + 8 подборов), Букер (16), Хенри (9 + 7 передач), Хазер (6), Дювериоглу (6) – старт; Гудурич (15), Флойд (10), Акпынар (6), Полонара (1), Махмутоглу (0), Бирсен (0).
LDLC АСВЕЛ
Окобо (23 + 6 потерь), Каюди (14), Джонс (12 + 8 передач), Озетковски (3), Фалль (2) – старт; К. Адетокумбо (10), Гист (6), Найт (3), Лакомб (2), Стразель (1).

Жальгирис Литва  –  Маккаби Плейтика Израиль 78:94 (19:21, 28:26, 13:17, 18:30)
Дата проведения
1 февраля, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Блажевич (20), Лекавичюс (16 + 9 передач), Кавано (16), Улановас (10), Лукошюнас (9) – старт; Милакнис (5), Миниотас (2), Т. Уэбстер (0), Стрелниекс (0), Гиффи (0), Ловернь (0).
Маккаби Плейтика
Наннэлли (32), Уилбекин (20 + 6 передач), Жижич (13), Эванс (10 + 6 передач), Уильямс (9) – старт; Калояро (5), ДиБартоломео (3), Рейнольдс (2), Зив (0), Томас (0), Блайзер (0).

Црвена Звезда MTS Сербия  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия 57:63 (8:7, 15:19, 21:24, 13:13)
Дата проведения
1 февраля, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Црвена Звезда MTS
Калинич (13), Добрич (9), Уолтерс (5), Кузмич (4), Уайт (0) – старт; Холлинз (13), Митрович (5), Иванович (4), Давидовац (2), Лазич (1), Маркович (1).
AX Армани Эксчейндж Милан
Дилэйни (18), Холл (9), Хайнс (8), Мелли (4 + 8 подборов), Датоме (0) – старт; Бентил (12 + 9 подборов), Риччи (10), Родригес (2), Дэниелс (0), Тарчевски (0).

Панатинаикос OPAP Греция  –  Монако Монако 83:91 (27:19, 15:30, 19:16, 22:26)
Дата проведения
1 февраля, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча
Панатинаикос OPAP
Недович (16), Эванс (16), Сент-Рос (15), Уайт (12), Бохоридис (2) – старт; Мэйкон (10), Каселакис (8 + 7 подборов), Папаяннис (4), Йович (0).
Монако
Джеймс (29 + 5 потерь), Диалло (10), Томас (8), Уаттара (5), Мотеюнас (4) – старт; Бэйкон (14), Ли (12), Анджушич (7), Холл (2), Мотум (0).

Битси Баскония Испания  –  Зенит Россия 75:84 (4 четверть)
Дата проведения
1 февраля, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча
Битси Баскония
Инок (15), Гедрайтис (14), Болдуин (12), Грэйнджер (10), Фонтеккьо (8) – старт; Питерс (7), Питерс (7), Костелло (2), Райесте (0).
Зенит
Лойд (18), Мики (16), Д.Кулагин (8), Карасев (7), Пойтресс (6) – старт; Бэрон (21), Кузминскас (3), Картер (2), Зубков (0), Вольхин (0).

Барселона Испания  –  Бавария Германия 33:33 (3 четверть)
Дата проведения
1 февраля, 23.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча
Барселона
Миротич (7), Калатес (3), Шанлы (2), Лапровиттола (0), Хэйс (0) – старт; Курич (8), Шмитс (6), Дэвис (2), Йокубайтис (0), Экзам (0), Мартинес (0), Ннаджи (0).
Бавария
Уайлер-Бэбб (6), Радошевич (3), Джордж (2), Лучич (2), Рубит (0) – старт; Ярамаз (6), Хантер (6), Томас (5), Обст (3), Шишко (2), Уолден (2), Шиллинг (0).

Положение команд: Реал Испания – 18-3, Барселона Испания – 17-5, Милан Италия – 15-6, Зенит Россия – 13-7, ЦСКА Россия – 13-8, Олимпиакос Греция – 12-8, УНИКС Россия – 12-9, Бавария Германия – 11-11, Анадолу Эфес Турция – 10-11, Монако Монако – 11-12, Фенербахче Турция – 10-10, Маккаби Плейтика Израиль – 10-11, Виллербан Франция – 9-14, Црвена Звезда Сербия – 8-13, Баскония Испания – 7-14, Альба Германия – 6-15, Панатинаикос Греция – 5-16, Жальгирис Литва – 3-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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