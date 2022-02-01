Дембеле отказался от расторжения контракта с «Барсой» по взаимному согласию

Ситуация между вингером и «Барселоной» остается напряженной.

По данным Marca, вскоре после закрытия зимнего трансферного окна «Барса» предложила французу Carta de libertad (документ, обозначающий отстранение от работы в клубе – Sports.ru). Если бы хавбек принял его, то по сути это означало бы расторжение контракта по взаимной договоренности.

Усман не хочет уходить из «Барселоны» таким образом. Он хочет отработать контракт до конца.

Отмечается, что «Барса» не рассматривает возможность расторжения контракта в одностороннем порядке, так как это не позволит клубу сэкономить – придется выплачивать зарплату в полном объеме.

Дембеле разрешат тренироваться с основной командой, но шансы на то, что он сыграет за «Барсу» еще раз, минимальны. У француза появятся шансы сыграть за каталонский клуб, только если у игроков команды будет очень много травм. Однако, учитывая большое количество атакующих футболистов в «Барсе», это маловероятно.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 11 матчей за «Барсу», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.