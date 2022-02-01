Буше получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году

Суд округа Уоштено (штат Мичиган, США) вынес приговор форварду по делу об оральном сексуальном насилии в отношении 12-летней девочки в 2011 году.

Американца, которому на момент совершения преступления было 17 лет, приговорили к 1 году тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока.

Изначально Буше обвинялся в сексуальном преступлении 1-й степени, по которому ему грозил 25-летний тюремный срок.

В декабре хоккеист заключил сделку с правосудием – признание вины в обмен на смягчение статьи (на сексуальное преступление 3-й степени) и более мягкое наказание – испытательный срок без отбытия тюремного заключения.

Если Буше нарушит условия приговора, то его наказание могут ужесточить – до 15 лет тюрьмы и включение в список насильников.

Заседание проходило в закрытом режиме, судья не допустил журналистов.

Адвокат Буше Памела Шидлак заявила, что игрок был готов предстать перед судом в рамках процесса, но сделал такой выбор в интересах своей семьи.

Потерпевшая женщина (теперь ей 23 года) осталась недовольна сделкой, но одобрила назначение Буше тюремного срока, пусть и условного.

Легионер «Локомотива» признался, что в 2011-м изнасиловал 12-летнюю девочку. Ему грозило от 25 лет до пожизненного