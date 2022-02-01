Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством. Ранее ему вменяли нанесение телесных повреждений

Полиция Большого Манчестера выступила с заявлением по поводу форварда .

Если ранее сообщалось о том, что он арестован по подозрению в изнасиловании и причинении телесных повреждений, то сейчас представитель полиции заявил, что футболист арестован подозрению в изнасиловании и угрозах убийством.

Вероятно, дело Гринвуда было переквалифицировано.

Также стало известно, что англичанин останется под арестом до среды, так как допрос продолжается.

Напомним, 20-летнего игрока арестовали после обвинений со стороны его девушки Харриет Робсон, которая опубликовала сторис с фото побоев и выложила аудио, где ее принуждают к сексу.

Гринвуда уже арестовали. Его девушка выложила фото побоев и аудио с грубыми сексуальными домогательствами