МЧМ-2022 пройдет летом в Канаде. ИИХФ объявит точные даты после Олимпиады

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что МЧМ-2022 пройдет в Канаде летом этого года.

Начавшийся в Эдмонтоне и Ред-Дире в прошлом декабре турнир не был доигран из-за положительных тестов на коронавирус в ряде команд.

– Вы говорили ранее, что ИИХФ решит вопрос, касающийся проведения перенесенного с конца декабря молодежного чемпионата мира, именно во время Олимпиады. Когда конкретно совет ИИХФ может собраться для утверждения даты?

– Молодежный чемпионат мира пройдет летом в канадской провинции Альберта. О датах мы объявим после Олимпиады. Игры будут, – заявил Тардиф.

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