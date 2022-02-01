ЦСКА ведет переговоры по хавбеку «Бенфики» Жедсону. Клуб не рассчитывает на Ахметова

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ЦСКА до закрытия трансферного окна планирует усилить полузащиту.

По данным инсайдера Ивана Карпова, российский клуб ведет переговоры не только по хавбеку «Лилля» Шеке, но и по полузащитнику «Бенфики» Жедсону Фернандешу.

Существует вероятность, что московский клуб подпишет двух полузащитников до закрытия трансферного окна.

Как отмечается, ЦСКА не рассчитывает на хавбека Ильзата Ахметова, срок контракта которого истекает летом.

В этом сезоне 23-летний игрок сборной Португалии провел 4 матча за «Бенфику» и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.

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