ЦСКА ведет переговоры по хавбеку «Бенфики» Жедсону. Клуб не рассчитывает на Ахметова

ЦСКА до закрытия трансферного окна планирует усилить полузащиту.

По данным инсайдера Ивана Карпова, российский клуб ведет переговоры не только по хавбеку Шеке, но и по полузащитнику «Бенфики» .

Существует вероятность, что московский клуб подпишет двух полузащитников до закрытия трансферного окна.

Как отмечается, не рассчитывает на хавбека , срок контракта которого истекает летом.

В этом сезоне 23-летний игрок сборной Португалии провел 4 матча за «Бенфику» и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.