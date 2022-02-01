Почеттино уйдет из «ПСЖ» летом. Его хотели уволить зимой, но из-за отказа Зидана кандидата на замену не было

, вероятно, покинет пост главного тренера летом.

По данным Le Parisien, французский клуб пытался расстаться с аргентинским специалистом зимой, но не смог подобрать хорошую замену.

В частности, Почеттино не ушел из-за отказа экс-тренера «Реала» , который скептически оценивает методы управления клубом и его структуру.

Руководство «ПСЖ» больше не считает, что Почеттино подходит для проекта, который выстраивает клуб. Вероятно, летом 49-летний специалист покинет Париж.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Под его руководством команда уступила «Лиллю» в борьбе за чемпионство в прошлом сезоне, вылетела из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» на стадии полуфинала, но выиграла Кубок и Суперкубок Франции.