Мейвезер запустил гоночную команду в NASCAR. Дебют – на «500 милях Дайтоны» 20 февраля

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объявил о запуске гоночной команды The Money Team Racing.

На создание команды намекал тизер в соцсетях еще в 2020 году, однако Мейвезер реализовал свои планы лишь сейчас. The Money Team Racing выступит в гонке «500 миль Дайтоны» и будет участвовать в некоторых этапах сезона-2022 американской серии NASCAR. Заезд в Дайтоне пройдет 20 февраля.

«Я люблю быстрые машины и люблю соревноваться. Я знаю, что в NASCAR придется нелегко, но простые занятия меня недостойны. Переход в автоспорт – превосходный вариант для бренда Мейвезера», – заявил легендарный боксер.

За команду Флойда выступит гонщик Кац Грала на под номером 50.

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