Хореограф группы Тутберидзе Глейхенгауз и гендиректор ФФКР Коган не прилетели в Пекин вместе с командой (РБК)

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) не прилетели в Пекин на Олимпиаду-2022 вместе с остальной командой.

29 января сообщалось, что Глейхенгауз и Коган сдали положительные тесты на коронавирус, однако позже Коган заявил, что в команде все в порядке.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в федерации и Министерстве спорта России, Коган и Глейхенгауз каждый день сдают тесты на коронавирус и прилетят в Пекин, когда их тесты покажут отрицательный результат.

Коган отказался от комментариев по этой теме.

Пресс-атташе ФФКР Ольга Ермолина заявила, что летела отдельно от команды: «Мы летели отдельно от команды. Только два часа назад приземлились. Пока подтвердить или опровергнуть не могу».

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