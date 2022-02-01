Бывший главный тренер «Локомотива» поделился мнением о возможном переходе нападающего из ЦСКА в .

«Я не совсем понимаю, зачем ему это. Переход в «Базель» – два шага назад. Швейцарская лига слабее нашей, поэтому не вижу здесь повода для гордости. Федор мог играть в АПЛ, а теперь надо радоваться его уходу в «Базель»? Я так не считаю.

Чалов – одаренный игрок, он способен прибавить. А теперь неизвестно, как он сумеет адаптироваться в новом чемпионате. Может, он еще хуже будет там играть, чем в России», – сказал Семин.

Хорошо, что Чалов уезжает. В этом ЦСКА невозможно прогрессировать

У Чалова – худшая реализация в РПЛ за два сезона. При Березуцком ему еще и нет места в составе