6

49% футболисток получают менее $10000 в год, 25% вынуждены подрабатывать, у 22% нет контракта с клубом, больше половины жалуются на недостаток отдыха – результаты опроса FIFPro

Половина футболисток зарабатывает менее 10 000 долларов в год.

FIFPro организовала среди футболисток опрос, посвященный условиям труда.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов собирала ответы в период с августа по октябрь. Респондентами стали 407 игроков из 41 сборной.

66% игроков зарабатывают в футболе менее 20 000 долларов в год, причем почти треть указала доход от 0 до 4 999 долларов. 49% получают менее 10 000 долларов.

Клубы остаются основным источником дохода, затем следуют выплаты от сборных, однако почти каждая четвертая футболистка по-прежнему вынуждена иметь дополнительную работу вне футбола.

33% опрошенных подписали контракт с клубом на один год или менее, а у 22% договора вообще нет.

58% игроков заявили, что перерыв перед матчами международных турниров был слишком коротким, 57% сказали то же о перерыве после матчей. 

75% летали на турниры эконом-классом, только 11 % – премиум-экономом или бизнес-классом.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт FIFPro
