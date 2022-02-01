Обамеянг будет получать 5 тысяч евро в неделю в «Барселоне». С нового сезона его зарплата увеличится (Mundo Deportivo)

Стало известно, сколько будет зарабатывать форвард в «Барселоне», куда он перейдет в ближайшие часы из на правах свободного агента.

По данным Mundo Deportivo, зарплата 32-летнего габонца в каталонском клубе до 30 июня составит лишь 5 тысяч евро в неделю. Но с нового сезона Обамеянг будет получать больше.

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет с «Барсой» контракт на полтора года с существенным снижением зарплаты по сравнению с условиями в «Арсенале».

Обамеянг удрал в «Барсу». Утром ждал аренды, днем застрял в «Арсенале», вечером перешел бесплатно 🤯