Обамеянг будет получать 5 тысяч евро в неделю в «Барселоне». С нового сезона его зарплата увеличится (Mundo Deportivo)

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Стало известно, сколько будет зарабатывать форвард Пьер-Эмерик Обамеянг в «Барселоне», куда он перейдет в ближайшие часы из «Арсенала» на правах свободного агента.

По данным Mundo Deportivo, зарплата 32-летнего габонца в каталонском клубе до 30 июня составит лишь 5 тысяч евро в неделю. Но с нового сезона Обамеянг будет получать больше.

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет с «Барсой» контракт на полтора года с существенным снижением зарплаты по сравнению с условиями в «Арсенале».

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