  • «Они ###### мне мозги. Там нет физиотерапевта, повреждение – тебе ######. И ты точно его заработаешь, бегая по ###### синтетике». Нганду-Каямба недоволен «Атырау»
3

Нганду-Каямба об игре за «Атырау»: они ###### мне мозги.

Жоэль Нганду-Каямба пожаловался на ситуацию в «Атырау», подводя итоги сезона.

«Они ###### (вынесли – Спортс”) мне мозги. Я не играл и страдал от травм. Претензий к доктору и массажисту нет. Они старались сделать все, что в их силах, но физиотерапевта там попросту нет. У тебя повреждение? Тебе ###### (конец – Спортс”). Причем ты его точно заработаешь, учитывая, что бегаешь по ###### (долбаной – Спортс”) синтетике. Быстрое восстановление не светит.

Единственная причина, по которой я вернулся в Париж с улыбкой, – это сохранение позиции в КПЛ. Хотя мне не довелось провести кучу матчей, было бы больно видеть «Атырау» в первой лиге. А как нас поддерживали болельщики… Эти люди действительно любят футбол, и жаль, что они не в курсе происходящего изнутри», – сказал в интервью ASnews.kz бывший вингер «Атырау».

Как сообщает Sports24.kz, «нефтяники» не выплатили зарплату за октябрь и премиальные за сохранение места в высшей лиге Казахстана ряду иностранных футболистов – в клубе их 12. При этом с местными игроками руководство рассчиталось.

Согласно информации от источника внутри команды, премия должна быть равна месячному окладу. Таким образом, долг составляет десятки миллионов тенге.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports24.kz
