Аллегри о 0:2: «Наполи» лучше защищался и выиграл. Если вы пропускаете два гола в трех матчах подряд, значит, что-то нужно изменить»

Массимилиано Аллегри: «Наполи» защищался лучше, чем «Милан», и вышел в финал.

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Наполи » в полуфинале Суперкубка Италии (0:2).

«Это был матч, где обе команды играли хорошо. Они лучше защищались и выиграли. Мы проиграли в Кубке и Суперкубке, и нам нужно вернуться в прежнее русло.

Судьи работали хорошо. В эпизоде с первым голом мы должны были лучше защищаться. В последних матчах мы слишком легко пропускали голы, и нам нужно исправиться. Мы должны рассматривать этот матч как возможность, и нам жаль, что мы проиграли.

У нас были хороши возможности, но мы должны были лучше атаковать штрафную площадь. В таких матчах все решают ошибки – мы допустили ошибку в случае с первым голом, мы дважды потеряли мяч, вот почему так получилось.

Нкунку ? Он упорно трудился, и, возможно, забитый гол поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Он всего три месяца в Италии, и ему нужно освоиться, но его качества важны, и мы должны их использовать.

Если вы пропускаете два гола в трех матчах подряд, это означает, что нужно что-то изменить. Будем ли мы играть в четыре защитника в будущем? Одна игра не должна перечеркнуть три месяца работы. Только спокойствие может помочь нам достичь нашей цели – финишировать в первой четверке. Мы не должны терять уверенности, если мы добивались хороших результатов, значит, на это есть причина», – сказал Аллегри.