Дини об Экитике: «Самый недооцененный нападающий АПЛ. Он будет состязаться с Холандом в том, кто больше забьет. Юго может играть за Францию вместе с Мбаппе – на левом фланге»

Трой Дини: Экитике – самый недооцененный нападающий АПЛ.

Экс-форвард «Уотфорда» Трой Дини поделился мнением о нападающем «Ливерпуля » Юго Экитике .

«Самый недооцененный нападающий Премьер-лиги. Он забил два гола в двух матчах подряд.

Парень забивает. Он выходит вместо Александера Исака на 70-й минуте. Фантастический трансфер. Он будет состязаться с Эрлингом Холандом в том, кто забьет больше голов. Этот парень – топ, он реально высокого уровня.

Это еще один игрок, который будет думать, что обязан поехать на чемпионат мира. Он может играть на левом фланге вместе с Килианом Мбаппе за сборную Франции», – сказал Дини BBC.