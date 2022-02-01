«Барселона» сэкономила 159 млн евро на зарплатах за последние месяцы

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу рассказал о средствах, которые удалось сэкономить новому руководству клуба.

«За последние месяцы, по вчерашний день включительно, мы сэкономили на зарплатах 159 миллионов евро», – сказал Ромеу.

Новое руководство «Барселоны» во главе с президентом Жонаом Лапортой работает в каталонском клубе с 7 марта 2021 года. Ранее должность президента занимал .

Лапорта о махинациях руководства Бартомеу: «В «Барсе» выявлены безосновательные и несоразмерные расходы, мы обратились в прокуратуру»