«Барселона» сэкономила 159 млн евро на зарплатах за последние месяцы

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Жозеп Бартомеу кризис деньги Футбол

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу рассказал о средствах, которые удалось сэкономить новому руководству клуба.

«За последние месяцы, по вчерашний день включительно, мы сэкономили на зарплатах 159 миллионов евро», – сказал Ромеу.

Новое руководство «Барселоны» во главе с президентом Жонаом Лапортой работает в каталонском клубе с 7 марта 2021 года. Ранее должность президента занимал Жозеп Бартомеу.

Лапорта о махинациях руководства Бартомеу: «В «Барсе» выявлены безосновательные и несоразмерные расходы, мы обратились в прокуратуру»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные