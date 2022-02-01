Темнокожим студентам МГСУ выдавали бананы. Их поддержал Ондуа: «Грустно и мерзко, что в Москве еще есть случаи расизма»

Полузащитник поддержал студентов Московского государственного строительного университета (МГСУ), столкнувшихся с расизмом.

В интернете появилось видео того, как на территории университета неизвестные выдавали темнокожим студентам бананы. В ролике слышны выкрики «обезьяна».

«Как же грустно и мерзко, что в Москве еще встречаются случаи расизма. Моя поддержка – пострадавшим ребятам на видео.

Расизму не должно быть места в нашем обществе. И особенно в такой большой и многонациональной стране как Россия», – написал футболист

«Хочу обратиться к ребятам, которые сегодня столкнулись с расизмом в Москве. Ребята, выражаю вам свою искреннюю и глубокую поддержку. Пусть те, кто над вами издевался, понесут наказание.

Я рос в Москве и ни разу не сталкивался с расизмом. Мне грустно видеть, что вы столкнулись с этим», – сказал Ондуа в видеообращении.

Ондуа – камерунец, имеющий российское гражданство, он выступал за молодежные команды «Локомотива» и ЦСКА, а также играл за «Анжи». Гаэль вызывался в сборную Камеруна, но в официальных матчах пока не играл.

Россиянин Гаэль Ондуа на связи: мечтает попасть в сборную, наслаждается Белгородом и улучшает детский дом в Камеруне

Ондуа, о котором не слышал Черчесов, рассказал о России: дружил с Миранчуками и Головиным, уважает шансон