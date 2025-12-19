  • Спортс
Конте о 2:0 с «Миланом»: «Ребята показали, что хотят бороться за трофеи, я рад. «Наполи» очень хорошо играл как команда»

Антонио Конте высказался о выходе «Наполи» в финал Суперкубка Италии.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Миланом» в полуфинале Суперкубка Италии (2:0). 

«Этим ребятам особо нечего сказать. Скучно повторять одно и то же, но когда ты играешь каждые три дня, а в обойме всего несколько игроков, неизбежно, что у тебя будут какие-то промахи, что и произошло в воскресенье и будет происходить в будущем.

Мы хотели провести хороший матч против прекрасной команды, в составе которой много отличных игроков. Нам всегда нужна мощная поддержка; мы играем в требовательный футбол. Я рад, потому что эти ребята показали, что хотят бороться за трофеи.

Мы в порядке в плане физики, но из-за большого количества игр неизбежно теряешь энергию. У нас были важные матчи в чемпионате и Кубке. Это дало о себе знать в матче с «Бенфикой» и во втором тайме с «Удинезе», но сегодня мы играли очень хорошо как команда. Сегодня мы были командой, и когда нам это удается, независимо от того, кто играет, мы можем навязать борьбу. Нам нужно продолжать в том же духе и двигаться вперед.

Те, кто был травмирован, все еще травмированы, но новички теперь более вовлечены. Я всегда говорил, что ожидал сложного сезона, но я не ожидал, что он будет таким сложным с точки зрения травм.

Как мы можем задействовать Хейлунда и Лукаку вместе? Прежде всего, мы постараемся вернуть Ромелу. Он важный игрок для нас, у него за плечами долгая карьера и богатый опыт. Даже если он просто присутствует на скамейке запасных, это важно.

Я надеюсь, что будет много матчей в которых они смогут принять участие, и наверняка они оба получат игровое время, возможно, даже в паре», – сказал Конте.

