  • Моуринью выиграл 750-й матч в карьере, Руй Кошта вручил ему памятную футболку. Тренер «Бенфики» сказал: «Самая важная из этих побед – 751-я»
Моуринью выиграл 750-й матч в карьере, Руй Кошта вручил ему памятную футболку. Тренер «Бенфики» сказал: «Самая важная из этих побед – 751-я»

«Бенфика» поздравила Жозе Моуринью с 750-й победой.

«Бенфика» чествовала Жозе Моуринью по случаю 750-й победы в его карьере. 

Клуб из Лиссабона вышел в 1/4 финала Кубка Португалии, обыграв «Фаренсе» (2:0). После игры президент «Бенфики» Руй Кошта в раздевалке вручил главному тренеру клубную футболку с его именем и числом 750. 

«Если я чему-то и могу вас научить, так это тому, что самая важная из этих 750 побед – следующая, 751-я. Здесь важна история. Последние пять или шесть хороших игр не важны. Важна только следующая. Вперед!» – обратился Моуринью к игрокам. 

Фото: кадр из видео https://www.slbenfica.pt/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Бенфики»
logoвысшая лига Португалия
logoБенфика
logoЖозе Моуринью
logoРуй Кошта
