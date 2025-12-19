Джейми Каррагер: слова Салаха правда были позором.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер не отказался от своей критики в адрес Мохамеда Салаха .

Ранее Салах высказал критику в адрес «Ливерпуля» после того, как не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ , забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»

Каррагер отреагировал на высказывания египтянина: «Позор. Не думаю, что это была вспышка эмоций – он выбрал этот момент, чтобы напасть на Слота и, возможно, добиться его увольнения».

Мохамед не был включен в заявку команды на матч с «Интером» в Лиге чемпионов (1:0), но принял участие в игре против «Брайтона» в АПЛ (2:0).

На вопрос о том, не слишком ли много он критиковал Салаха, Джейми ответил: «Нет. Я продолжал, потому что мне постоянно задавали вопросы по этому поводу. Шли матчи Лиги чемпионов, и в тот вечер играл «Ливерпуль», и была громкая новость о том, что Мо не поехал на игру, так что от этого никуда не деться. Это была самая громкая новость на протяжении семи-десяти дней. Я бы не взял свои слова обратно».

Когда его спросили, не были ли слова о «позоре» слишком жесткими, Каррагер сказал: «Это правда был позор. Я не возражаю, если у кого-то другое мнение, но его нужно обосновать.

Люди говорят, что Конате играет неважно, но у них нет другого центрального защитника. Так что тут не о чем говорить. Можно что-то сказать про Гравенберха, но у них нет другого опорного полузащитника».

«Гакпо убирали из состава, Экитике пропускал матчи, Исак то появлялся в составе, то нет, Мак Аллистер то появлялся, то нет, а состав защитников менялся. Все в этой команде играли не очень хорошо, за исключением Собослаи», – сказал экс-футболист в подкасте Stick to Football.