«Спартак» вышел в 1/8 финала ЛЕ, «Локомотив» без евровесны, Захарян – лучший молодой игрок РПЛ, гол Комличенко «Зениту» засчитали ошибочно и другие новости утра

1. «Спартак» принес праздник фанатам – красно-белые обыграли «Легию» (1:0) и вышли в 1/8 финала Лиги Европы c 1-го места! Бакаев забил за «Спартак» впервые с августа 2020-го, но главным героем матча стал Селихов – вратарь москвичей потащил пенальти на 96-й минуте. Для «Спартака» это первый за 4 сезона выход в плей-офф еврокубков. Неудивительно, что Федун доволен.

А вот «Локомотив» не обрадовал – железнодорожники уступили «Марселю» (0:1) и заняли последнее место в группе Лиги Европы, не выйдя даже в плей-офф Лиги конференций. Клуб уже 4 сезона не выходит в плей-офф еврокубков. Да и в целом при Гиздоле дела у «Локо» не очень – всего 2 победы в 11 матчах.

Благодаря «Спартаку» и «Зениту» (и немножко «Сочи», «Локомотиву» и «Рубину») Россия вышла на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА, опередив Шотландию. Больше всего очков принесли красно-белые.

По итогам остальных матчей 6-го тура Лиги Европы определились все участники плей-офф. «Зениту» в стыках вполне может достаться «Наполи» или «Лацио».

2. В Лиге чемпионов определился последний участник плей-офф – «Вильярреал» в матче, перенесенном из-за снегопада, обыграл «Аталанту» и присоединился к «Ливерпулю», «Реалу», «Баварии» и другим. В 1/8 финала сыграют 4 клуба из Англии, 3 – из Испании, по 2 – из Италии, Франции и Португалии.

3. КДК РФС рассмотрел несколько резонансных событий в РПЛ. Комитет не отменил красную Соболева, полученную в матче с «Ахматом», и отстранил Кротова на 3 матча за фол на Шиманьском. ЦСКА за пиротехнику на игре с «Зенитом» наказали закрытием фанатской трибуны на один матч. Также армейцы заплатят 535 тысяч рублей штрафа по итогам матча. «Зенит» наказан закрытием фанатских секторов на один матч за скандирования ненормативной лексики.

4. Также свои решения вынесла ЭСК РФС. По мнению комиссии, гол Комличенко «Зениту» засчитан ошибочно, а Чистякова надо было удалять на 9-й минуте. Также ЭСК оценила удаление Селихова: «Он ничего не предпринял во избежание контакта. Эти действия несли угрозу здоровью соперника».

5. НХЛ. «Чикаго» обыграл «Монреаль» (2:0), Флери стал 3-м в истории лиги вратарем с 500 победами. «Тампа» была сильнее «Торонто» (5:3), Василевский одержал 14-ю победу в сезоне.

«Нэшвилл» обыграл «Айлендерс» (4:3), Яков Тренин забросил 4-ю шайбу в сезоне и уже во 2-й раз в карьере подрался со Здено Харой. Все результаты дня – здесь.

6. Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал обладателем премии «Первая пятерка», вручаемой лучшему молодому игроку РПЛ 2021 года.

7. Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавил «Лейпциг». Контракт – до 2023 года.

8. Карасев обслужит матч «Динамо» – «Зенит», Иванов – игру «Сочи» – «Спартак» и другие назначения судей на 18-й тур РПЛ.

9. «Барса» рассчитывала в бюджете, что выйдет в 1/4 финала ЛЧ. Ущерб от вылета – более 30 млн евро.

10. НБА. «Лейкерс» в гостях уступили «Мемфису», 17+21 от Гобера помогли «Юте» выиграть у «Филадельфии», «Сан-Антонио» был сильнее «Денвера» и другие результаты.

11. В КХЛ в единственном матче дня «Барыс» победил «Сочи» – 5:2.

12. «Зенит» и Сутормин не могут договориться о новом контракте. Срок нынешнего соглашения истекает в конце этого сезона. В то же время пишут, что клуб готов заплатить 15 млн евро за 20-летнего форварда сборной Уругвая Альвареса.

13. Фигурист Михаил Коляда вернулся к прошлогодней произвольной программе «Белый ворон».

14. Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Бешикташ».

15. Киммих пропустит остаток года из-за небольших проблем с легкими. Он переболел ковидом.

16. В баскетбольной Евролиге «Зенит» уступил дома «Фенербахче», 26 очков Лоренцо Брауна помогли УНИКСу на выезде обыграть «Маккаби». Эти и другие результаты – здесь.

17. В Лиге конференций «Витесс» победил «Муру», «Омония» и «Кайрат» сыграли вничью, «Рома» была сильнее софийского ЦСКА. Остальные результаты – здесь.

18. Сборная России по керлингу не смогла отобраться на Олимпийские игры-2022 на турнир среди смешанных пар – Сидорова и Тимофеев уступили американцам.

Цитаты дня.

Витория о будущем: «Я тренер «Спартака» и лоялен клубу. О слухах можете спросить у других»

Мария Захарова о дипломатическом бойкоте Пекина-2022: «Это уже не просто политизация. Надо говорить о развале мирового спорта»

Илья Помазун: «Не стал бы переезжать в США на постоянку, там менталитет другой. Американцы отличаются от русских тем, что улыбаются, спрашивают, как дела»

Рудковская о словах Тарасовой про Гном Гномыча: «Понимаю, раньше в советских спортшколах можно было так унижать детей, но сейчас другое время»

«Некоторые из вас не понимают, что значит играть за «Барсу». Хави – игрокам в перерыве матча с «Баварией»

Томас Мюллер: «Не думаю, что «Барса» может справиться с интенсивностью футбола топ-уровня»

Светлана Журова: «Самая большая угроза олимпийскому движению — не политические бойкоты, а то, что с трансгендерами происходит»

Владислав Третьяк: «Хоккей объединяет всех россиян и играет большую роль в патриотическом воспитании молодежи»

Меган Рапино: «Футболисткам сборной США намеренно недоплачивали всю карьеру. Нам никогда не предлагали столько, сколько мужчинам»