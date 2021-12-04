ЭСК РФС: гол Комличенко «Зениту» засчитан ошибочно, Чистякова надо было удалять на 9-й минуте

ЭСК РФС рассмотрела спорные решения арбитра Алексея Матюнина в матче 17-го тура между «Зенитом» и (2:2).

Департамент судейства и департамент инспектирования РФС обратились в ЭСК с просьбой оценить решение судьи, который не удалил защитника Дмитрия Чистякова на 9-й минуте. По мнению ЭСК, Матюнин ошибся, не удалив игрока.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил игры со стороны данного игрока является лишением соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч при назначении 11-метрового удара.

Кроме того, «Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить гол, забитый форвардом «Ростова» на 25-й минуте матча, а также решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Ростова» на 80-й минуте.

Решения комиссии:

1. Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Зенита» на 25-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что перед взятием ворот Комличенко совершил нарушение правил против защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

Толчок был совершен в тот момент, когда мяч не находился на игровом расстоянии и игрок «Ростова» не имел зрительный контакт с мячом. Арбитру следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу «Зенита».

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ростова» на 80-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник «Ростова» Максим Осипенко вел борьбу за позицию с в своей штрафной с одновременным и обоюдным использованием рук. В подобных эпизодах арбитрам даны рекомендации продолжать игру.