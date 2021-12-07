Томас Мюллер: «Не думаю, что «Барса» может справиться с интенсивностью футбола топ-уровня»

Форвард «Баварии» , автор гола в матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0), поделился впечатлениями от игры.

«Мы правда старались сделать игру более интенсивной, потому что, как по мне, мы в этом плане сильно отличаемся от «Барселоны», по крайней мере, в ее нынешнем состоянии.

Я не думаю, что они могут справиться с такой интенсивностью. Технически у них есть все, у них также хорошие игроки, в этом нет сомнений, но мы можем обеспечить такую интенсивность как во владении, так и без мяча.

Не думаю, что они могут справиться с интенсивностью футбола топ-уровня», – сказал Мюллер.