ЭСК об удалении Соболева: «Он ничего не предпринял во избежание контакта. Эти действия несли угрозу здоровью соперника»

ЭСК РФС дала комментарий по удалению нападающего «Спартака» в матче 17-го тура против (2:1).

«Судья правильно удалил Александра Соболева за серьезное нарушение правил.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта, совершил его открытыми шипами с незащищенной частью голени соперника, нанеся ему серьезное повреждение.

Эти действия игрока «Спартака» несли угрозу здоровью и безопасности соперника», – сказано в заявлении ЭСК.

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