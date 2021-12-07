Меган Рапино: «Футболисткам сборной США намеренно недоплачивали всю карьеру. Нам никогда не предлагали столько, сколько мужчинам»

Теги сборная США по футболу женский футбол ФИФА сборная США жен Федерация футбола США Меган Рапино дискриминация Футбол

Игрок женской сборной США Меган Рапино высказалась о разном уровне зарплат в мужском и женском футболе.

«Даже если не брать во внимание призовые деньги ФИФА, вы [Федерация футбола США] все равно недоплачиваете нам по многим другим направлениям, которые находятся непосредственно под вашим контролем.

Аргумент ФИФА можно было бы использовать исключительно в вопросе призовых выплат за победу на чемпионате мира. Но есть много других областей, где нам сознательно и намеренно недоплачивали в течение всей нашей карьеры.

Думаю, со стороны Федерации лицемерно валить все на ФИФА, потому что они прекрасно знают, что никогда не предлагали нам такую же оплату труда, как мужчинам», – сказала Рапино.

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные