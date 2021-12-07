Меган Рапино: «Футболисткам сборной США намеренно недоплачивали всю карьеру. Нам никогда не предлагали столько, сколько мужчинам»

Игрок женской сборной США Меган Рапино высказалась о разном уровне зарплат в мужском и женском футболе.

«Даже если не брать во внимание призовые деньги ФИФА, вы [Федерация футбола США] все равно недоплачиваете нам по многим другим направлениям, которые находятся непосредственно под вашим контролем.

Аргумент ФИФА можно было бы использовать исключительно в вопросе призовых выплат за победу на чемпионате мира. Но есть много других областей, где нам сознательно и намеренно недоплачивали в течение всей нашей карьеры.

Думаю, со стороны Федерации лицемерно валить все на ФИФА, потому что они прекрасно знают, что никогда не предлагали нам такую же оплату труда, как мужчинам», – сказала Рапино.