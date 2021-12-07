У «Локо» 2 победы в 11 матчах при Гиздоле

проиграл «Марселю» (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

Это был 11-й матч на посту главного тренера москвичей.

На этом отрезке у «Локо» две победы (над «Сочи» и «Нижним Новгородом»), шесть поражений (от «Галатасарая», «Ахмата», «Лацио», тульского «Арсенала», «Урала» и «Марселя») и три ничьих (с «Рубином», «Галатасараем» и «Спартаком»).

Следующий матч «Локомотив» проведет 12 декабря. Соперником железнодорожников станет «Уфа».

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