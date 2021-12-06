НБА. «Лейкерс» сыграют в гостях с «Мемфисом», «Филадельфия» примет «Юту», «Сан-Антонио» – «Денвер»

В четверг, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона пройдут три матча.

встретятся в гостях с .

примет на своей арене «Юту», – .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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