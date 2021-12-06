Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Лейкерс» сыграют в гостях с «Мемфисом», «Филадельфия» примет «Юту», «Сан-Антонио» – «Денвер»

    Теги результаты Денвер Лейкерс Мемфис Филадельфия Сан-Антонио НБА Юта Баскетбол

    В четверг, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.

    «Лейкерс» встретятся в гостях с «Мемфисом».

    «Филадельфия» примет на своей арене «Юту», «Сан-Антонио»«Денвер».

    НБА

    Регулярный чемпионат      

    Филадельфия – Юта
    Дата проведения
    10 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Лейкерс
    Дата проведения
    10 декабря, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Денвер
    Дата проведения
    10 декабря, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Как обрести всеобщую любовь? Иман Шамперт вылетел из НБА, но стал королем танцев

    Никого мы не ждали так, как Клэя Томпсона. Идеальный напарник Карри, автор 60 за 30 минут, лучший яхтсмен и просто гуру пофигизма пропустил уже 2,5 года

    Выше ватерлинии. Д’Анджело Расселл удивляет даже болельщиков «Миннесоты»

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные