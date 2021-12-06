НБА. «Лейкерс» сыграют в гостях с «Мемфисом», «Филадельфия» примет «Юту», «Сан-Антонио» – «Денвер»

В четверг, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.
«Лейкерс» встретятся в гостях с «Мемфисом».
«Филадельфия» примет на своей арене «Юту», «Сан-Антонио» – «Денвер».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 10 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 10 декабря, 04.30, «AT&T Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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