«Спартак» – в 1/8 финала ЛЕ, «Зенит» может сыграть с «Наполи» или «Лацио» в стыках. Определились все участники плей-офф

Определились все участники плей-офф Лиги Европы.
Напрямую в 1/8 финала вышли победители групп Лиги Европы: «Спартак», «Лион», «Монако», «Айнтрахт», «Галатасарай», «Црвена Звезда», «Байер», «Вест Хэм».
16 команд сыграют в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала турнира. Восемь из них – команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. Это «Зенит», «РБ Лейпциг», «Порту», «Боруссия» Дортмунд, «Шериф», «Барселона», «Аталанта» и «Севилья».
Эти клубы сыграют в стыках с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы. Это «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Олимпиакос», «Лацио», «Брага», «Бетис», «Динамо» Загреб.
Жеребьевка стыковых матчей пройдет 13 декабря.