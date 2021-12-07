🔥 «Спартак» обыграл «Легию» (1:0) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы c 1-го места

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В 6-м туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» в гостях обыграл «Легию» (1:0)

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 17-й минуте счет открыл Зелимхан Бакаев. В добавленное время Александр Селихов отбил пенальти.

«Спартак» вышел из группы с первого места и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

Легия Польша – Спартак Россия 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
9 декабря, 20.45, «Стадион Войска Польского»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 17 Бакаев.
ЛегияБоруц, Йоханссон, Ветеска, Навроцки, Юри Рибейру, Жозуэ (Рафаэл Лопеш, 65), Андре Мартинш (Влодарчик, 72), Лукиньяс, Слиш (Харатин, 65), Эмрели (Пекхарт, 73), Кастрати (Скверчински, 90).
СпартакСелихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Зобнин (Хендрикс, 77), Умяров, Игнатов (Мелкадзе, 77), Бакаев (Ломовицкий, 88), Промес.
Предупреждения:
Андре Мартинш (24), Жозуэ (26), Промес (34), Слиш (44), Кастрати (60), Джикия (61), Мелкадзе (80), Ветеска (81).

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