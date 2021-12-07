🔥 «Спартак» обыграл «Легию» (1:0) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы c 1-го места

В 6-м туре группового этапа в гостях обыграл «Легию» (1:0)

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 17-й минуте счет открыл Зелимхан Бакаев. В добавленное время Александр Селихов отбил пенальти.

«Спартак» вышел из группы с первого места и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

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