🔥 «Спартак» обыграл «Легию» (1:0) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы c 1-го места

В 6-м туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» в гостях обыграл «Легию» (1:0)
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 17-й минуте счет открыл Зелимхан Бакаев. В добавленное время Александр Селихов отбил пенальти.
«Спартак» вышел из группы с первого места и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.
- Дата проведения
- 9 декабря, 20.45, «Стадион Войска Польского»
- Гол:
- 0:1 – 17 Бакаев.
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Легия –
Боруц, Йоханссон, Ветеска, Навроцки, Юри Рибейру, Жозуэ (Рафаэл Лопеш, 65), Андре Мартинш (Влодарчик, 72), Лукиньяс, Слиш (Харатин, 65), Эмрели (Пекхарт, 73), Кастрати (Скверчински, 90).
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Спартак –
Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Зобнин (Хендрикс, 77), Умяров, Игнатов (Мелкадзе, 77), Бакаев (Ломовицкий, 88), Промес.