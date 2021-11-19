«Зенит» готов заплатить 15 млн евро за 20-летнего форварда сборной Уругвая Альвареса (Вилсон Мендес)

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«Зениту» интересен нападающий «Пеньяроля» Агустин Альварес Мартинес.

По данным уругвайского журналиста Вилсона Мендеса, российский клуб готов заплатить за 20-летнего форварда 15 миллионов евро. Также футболист интересен «Фиорентине» и «Лидсу».

«Пеньяроль» же хочет, чтобы Мартинес провел в клубе еще 6 месяцев.

Срок действующего контракта форварда с клубом рассчитан до июня 2024 года. Сообщалось, что его отступные – 20 млн евро.

В 2021 году уругваец провел 40 матчей за «Пеньяроль» во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 5 результативных передач. На данный момент он является лучшим бомбардиром клуба.

Игрок дебютировал в составе сборной Уругвая 6 сентября и забил один из четырех мячей в ворота Боливии (4:2) в квалификации ЧМ-2022. После этого он еще трижды сыграл за команду.

Подробнее со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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