«Спартак» вышел в плей-офф еврокубков впервые за 4 сезона

вышел в 1/8 финала Лиги Европы благодаря победе над «Легией» (1:0) в матче 6-го тура группового этапа турнира.

Московский клуб вышел в плей-офф еврокубков впервые за 4 сезона.

В прошлый раз это произошло после того, как красно-белые заняли 3-е место в группе Лиги чемпионов и попали в 1/16 финала Лиги Европы. Там «Спартак» сыграл с «Атлетиком» и уступил по сумме двух матчей (1:3, 2:1).

В сезоне-2018/19 «Спартак» завершил выступления в на групповом этапе, а в сезоне-2019/20 вылетел в раунде плей-офф от «Браги».

В прошлом сезоне красно-белые не участвовали в еврокубках.