Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Бешикташ».

По информации «Спорт-Экспресса», 58-летний специалист входит в список кандидатов на эту должность. Турецкий клуб также рассматривает в качестве претендентов на этот пост Шенола Гюнеша, Даниэля Фарке и Джесси Марша.

Бывший главный тренер стамбульского клуба Серген Ялчин сегодня подал в отставку.

В данный момент «Бешикташ» занимает 9-е место в чемпионате Турции, набрав 21 очко после 15 туров. На групповом этапе Лиги чемпионов «Бешикташ» не набрал ни одного очка.