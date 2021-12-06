Рудковская о словах Тарасовой про Гном Гномыча: «Понимаю, раньше в советских спортшколах можно было так унижать детей, но сейчас другое время»

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Продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала слова тренера Татьяны Тарасовой в адрес сына Плющенко и Рудковской – Александра Плющенко (Гном Гномыча). 

Ранее Тарасова ответила на вопрос, видит ли она потенциал у юного фигуриста: «Пока не очень вижу. Он неплохо катается, надо только годика два помолчать». 

«Уже третьи сутки не утихает история, связанная с интервью Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая на федеральном канале упоминала меня (в весьма странном контексте), моего мужа и нашего 8-летнего сына.

Я ей была вынуждена ответить по двум причинам: во-первых, в некоторых своих ответах она давала совершенно неправдивую информацию, тем самым вводив телезрителей в заблуждение. Во-вторых, она давала оценку нашему 8-летнему сыну, что я тоже считаю некорректным.

Я и мой муж ко всем относимся с уважением и никого не трогаем, но все время трогают нас.

На вопрос Татьяны Анатольевны журналисту о том, кто я такая, я доношу инфо – я совладелец частной академии «Ангелы Плющенко», продюсер и совладелец всех ледовых шоу Евгения Плющенко, менеджер и партнер в бизнесе Димы Билана, группы «Градусы», Юлианны Карауловой.

Больше 15 лет вхожу в двадцатку самых популярных и цитируемых женщин России. Единственный продюсер в России, которая вместе с Димой Биланом выиграла Евровидение. Мама четырех сыновей, в том числе того самого мальчика, который как кость в горле даже у такого уважаемого тренера.

Я понимаю, что сейчас всем нужны рейтинги, но давать оценку будущей спортивной карьере нашему 8-летнему сыну в эфире передачи, как минимум, считаю, не этично. Выйдет он на юниорские старты – говорите, что хотите!

Понимаю, что раньше в советских спортшколах можно было так унижать детей, но сейчас другое время! И многие не менее уважаемые тренеры со всего мира, с которыми общается мой муж, категорически не согласны с такой точкой зрения относительно Саши.

Этот пост я пишу для того, чтобы донести следующее – я всегда встану на защиту своей семьи и своих детей, кто бы ни был мой оппонент! Вне зависимости от его заслуг, статуса и прочих регалий.

Даже таким людям нужно думать, что и про кого они говорят, тем более если это касается детских чувств и переживаний. Думаю, что все мамы меня поймут, да, думаю и папы, и бабушки, и дедушки тоже! Прошу СМИ более не доставать всех по этому вопросу! Заранее благодарна!» – написала Рудковская. 

Татьяна Тарасова: «Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?»

 
 
 
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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

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