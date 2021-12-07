Мария Захарова о дипломатическом бойкоте Пекина-2022: «Это уже не просто политизация. Надо говорить о развале мирового спорта»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о решении ряда стран устроить дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее США, Канада, Великобритания и Австралия объявили, что официальные представители властей этих стран не поедут на Игры.

«Они (США) хотят доминировать полностью, на своих правилах, поэтому это уже не просто политизация, мы говорили об этом ранее.

Сегодня надо говорить, на мой взгляд, просто о развале мирового спорта, опять же в интересах, в том числе в интересах Соединенных Штатов.

Правила переписываются, исходя из их идеологических установок», – сказала Захарова в программе «Полный контакт» на на ютуб-канале «Соловьев LIVE».

Как выглядят лагеря, куда Китай согнал уйгуров, и что там творится? За это Олимпиада-2022 получила бойкот

США объявили бойкот (дипломатический) Олимпиаде в Пекине. Из-за чего и к чему это приведет?