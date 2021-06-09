Илья Помазун: «Не стал бы переезжать в США на постоянку, там менталитет другой. Американцы отличаются от русских тем, что улыбаются, спрашивают, как дела»

Голкипер , права на которого принадлежат ЦСКА, вспомнил поездку в США.

«Мы дважды бывали в Штатах, последний раз вырвались на пару дней в октябре. Джетлаг не ощутил, жили по екатеринбургскому времени – это как в Хабаровск мы с летали.

Москва — быстрый город, а Нью-Йорк – вдвое быстрее. Надо съездить туда, чтобы понять его невероятную энергетику. Дух Таймс-сквер заворожил. Люди спешат, каждая секунда рассчитана, потому что много стоит. Осознаешь, как многое надо успеть.

Американцы отличаются от нас, русских, тем, что улыбаются, спрашивают, как дела. Для нас непривычно, им – нормально, мне – комфортно. Но переезжать в Штаты на постоянку я бы не стал. Скорее просто пожил бы там неделю-месяц, потом обратно.

Там и менталитет другой, и в целом сложнее, чем дома. О том, чтобы жить там после карьеры, не думал», – сказал Помазун.