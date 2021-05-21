Отборочный турнир на Игры-2022. Микст. Сидорова и Тимофеев уступили американцам и не смогли отобраться на Олимпиаду

В Леувардене проходит отборочный турнир по керлингу на Олимпийские игры-2022 в среди смешанных пар. Сегодня российские керлингисты уступили США и не смогли отобраться на Олимпиаду.

За сборную России выступали и Алексей Тимофеев.

Отбор на Олимпиаду-2022

Леуварден, Нидерланды

1/2 финала

Россия – США – 4:6





Южная Корея – Австралия – 5:6





Плей-офф

Финляндия – Россия – 5:10





Южная Корея – Венгрия – 7:5





ПРИМЕЧАНИЕ: две команды по итогам соревнований получат путевки на Олимпийские игры-2022.