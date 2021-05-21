Отборочный турнир на Игры-2022. Микст. Сидорова и Тимофеев уступили американцам и не смогли отобраться на Олимпиаду

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В Леувардене проходит отборочный турнир по керлингу на Олимпийские игры-2022 в Пекине среди смешанных пар. Сегодня российские керлингисты уступили США и не смогли отобраться на Олимпиаду. 

За сборную России выступали Анна Сидорова и Алексей Тимофеев.

Отбор на Олимпиаду-2022

Леуварден, Нидерланды

1/2 финала

Россия – США – 4:6

Южная Корея – Австралия – 5:6

Плей-офф

Финляндия – Россия – 5:10

Южная Корея – Венгрия – 7:5

ПРИМЕЧАНИЕ: две команды по итогам соревнований получат путевки на Олимпийские игры-2022. 

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