Отборочный турнир на Игры-2022. Микст. Сидорова и Тимофеев уступили американцам и не смогли отобраться на Олимпиаду

В Леувардене проходит отборочный турнир по керлингу на Олимпийские игры-2022 в Пекине среди смешанных пар. Сегодня российские керлингисты уступили США и не смогли отобраться на Олимпиаду.
За сборную России выступали Анна Сидорова и Алексей Тимофеев.
Отбор на Олимпиаду-2022
Леуварден, Нидерланды
1/2 финала
Россия – США – 4:6
Южная Корея – Австралия – 5:6
Плей-офф
Финляндия – Россия – 5:10
Южная Корея – Венгрия – 7:5
ПРИМЕЧАНИЕ: две команды по итогам соревнований получат путевки на Олимпийские игры-2022.